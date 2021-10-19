ФБР обшукує будинок мільярдера з оточення Путіна. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161849-fbr-obshukuie-budynok-milyardera-z-otochennya-putina.html

Ракурс

Олег Дерипаска, мільярдер з оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна, став фігурантом кримінальної справи в Сполучених Штатах Америки (США).

Федеральне бюро розслідувань США прийшло з обшуками в будинок російського мільярдера у Вашингтоні. Про це повідомляє NBC News.

У якій справі вони проводяться, поки невідомо. Видання з посиланням на представника ФБР повідомляє, що агенти прийшли до Дерипаски проводити слідчі дії. Інших подробиць поки немає.

Зазначимо, Дерипаска є нафтовим мільярдером, що тісно пов’язаний із президентом Росії Володимиром Путіним. Він був серед двох десятків російських олігархів і чиновників, щодо яких у квітні 2018 року були накладені санкції Міністерства фінансів США.

У США Дерипаска перебуває під слідством у справі про відмивання грошей і звинувачується в погрозах, незаконному прослуховуванні та участі у вимаганні та рекеті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підписав указ № 266/2021, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) від 18 червня 2021 року щодо застосування санкцій проти українських бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа, а також проти низки російських олігархів.

Джерело: NBC News