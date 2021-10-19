Названа официальная причина смерти брата погибшего мэра Кривого Рога. Фото :КП

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Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея наступила в результате отравления алкоголем.

Такой вывод вынесла судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем. Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге 18 октября нашли мертвым 46-летнего Андрея Павлова, брата погибшего мэра города Константина Павлова. Самого Константина Павлова 15 августа обнаружили мертвым на пороге его дома. Рядом с телом мужчины обнаружили ружье.