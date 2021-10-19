Facebook втрапив у скандал через мігрантів. Фото: istock

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Ракурс

Facebook (Фейсбук), відома соціальна мережа, дістала багатомільйонний штраф від Сполучених Штатів Америки (США).

Уряд країни оштрафував соцмережу через порушення правил приймання на роботу іноземців. Про це повідомляє The New York Times.

Розмір компенсації становить понад 14 млн доларів. Соцмережа Facebook погодилася виплатити штраф через чинну домовленість із Міністерством юстиції США після звинувачення в тому, що компанія незаконно бронює прибуткові робочі місця для мігрантів.

З’ясувалося, що соцмережа сприяла отриманню «зелених карт» для іноземців замість того, щоби пропонувати вакансії місцевим фахівцям зі США, у такий спосіб наймаючи дешевшу робочу силу. Відтепер Фейсбуку доведеться виплатити уряду 4,75 млн дол. і додаткові 9,5 млн дол. компенсації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Facebook, Instagram, WhatsApp не працювали понад шість годин через масштабний збій, який став найдовшим із 2008 року. Причиною зламу стали зміни конфігурації маршрутизаторів.

Джерело: The New York Times