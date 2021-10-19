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Ракурс
Свято. Фото: Istock

20 жовтня — яке свято відзначають та в кого іменини

19 жов 2021, 22:46
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Свято завтра — 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози, Міжнародний день авіадиспетчера, День працівників харчової промисловості, Міжнародний день кухарів.

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози був запроваджений указом президента України від 17 січня 2005 року. Понад 99% всіх пацієнтів із раком молочної залози — жінки. Цей день покликаний привернути увагу жінок до планового обстеження.


Також у цей день професійне свято в працівників харчової промисловості, кухарів і авіаційних диспетчерів.

Прикмети на 20 жовтня:

  • сніг 20 жовтня — зима буде ранньою;
  • сонячна погода означає, що тепло буде ще три тижні;
  • блідий місяць — чекайте дощу.

День ангела святкують:

  • Сергій;
  • Святослав;
  • Олександр.

Джерело: Ракурс


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