Свято. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n161854-20-jovtnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-v-kogo-imenyny.html

Ракурс

Свято завтра — 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози, Міжнародний день авіадиспетчера, День працівників харчової промисловості, Міжнародний день кухарів.

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози був запроваджений указом президента України від 17 січня 2005 року. Понад 99% всіх пацієнтів із раком молочної залози — жінки. Цей день покликаний привернути увагу жінок до планового обстеження.

Також у цей день професійне свято в працівників харчової промисловості, кухарів і авіаційних диспетчерів.

Прикмети на 20 жовтня:

сніг 20 жовтня — зима буде ранньою;

сонячна погода означає, що тепло буде ще три тижні;

блідий місяць — чекайте дощу.

День ангела святкують: