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Свято. Фото: Istock
20 жовтня — яке свято відзначають та в кого імениниhttps://racurs.ua/ua/n161854-20-jovtnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-v-kogo-imenyny.htmlРакурс
Свято завтра — 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози, Міжнародний день авіадиспетчера, День працівників харчової промисловості, Міжнародний день кухарів.
Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози був запроваджений указом президента України від 17 січня 2005 року. Понад 99% всіх пацієнтів із раком молочної залози — жінки. Цей день покликаний привернути увагу жінок до планового обстеження.
Також у цей день професійне свято в працівників харчової промисловості, кухарів і авіаційних диспетчерів.
Прикмети на 20 жовтня:
- сніг 20 жовтня — зима буде ранньою;
- сонячна погода означає, що тепло буде ще три тижні;
- блідий місяць — чекайте дощу.
День ангела святкують:
- Сергій;
- Святослав;
- Олександр.
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