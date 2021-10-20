Перевезення. Фото УЗ

https://racurs.ua/n161872-covid-sertifikaty-v-transporte-chto-nujno-znat.html

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COVID-сертификаты о прививках станут обязательными для проезда в транспорте уже с завтрашнего дня, с 21 октября.

Новые правила перевозок ввели в связи с ухудшением эпидситуации в стране. В Минздраве объяснили, как будут работать перевозчики и какие есть ограничения.

Уже завтра граждане смогут пользоваться маршрутками/самолетами/поездами только при наличии:

сертификата о полном курсе вакцинации (международного/внутреннего/иностранного)

свидетельства, удостоверяющего получение первой дозы вакцины;

отрицательного ПЦР-теста, подтверждающего, что человек не инфицирован коронавирусом;

экспресс-теста на определение антигена коронавируса, которым не больше 72 часов.

Эти нововведения будут касаться только транспортировки между регионами. Что касается городского транспорта, то там будет действовать масочный режим и социальная дистанция. Для детей от 12 до 18 лет обязательным будет лишь ношение маски во время пребывания в транспорте.

Водители будут проверять документы у всех пассажиров старше 18 лет. Сделать это можно с помощью приложения «Дія». Именно таким образом сертификаты будет проверять и полиция. У правоохранителей будет возможность сканировать и бумажный вариант.

Особое внимание будет уделяться бумажным свидетельствам о вакцинации. Там обязательно должны быть реквизиты — информация о виде вакцинации, количество доз, подпись врача и печать лечебного учреждения, которое провело вакцинацию.

Для поездки в поездах нельзя использовать информацию о проведении вакцинации в HELSI. Для проверки подходит только сертификат о вакцинации, созданный в приложении «Дія», или бумажный. Также для посадки можно использовать иностранный международный или внутренний COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Сертификат можно демонстрировать на языке оригинала.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине за минувшие сутки, 19 октября, инфицировал 18 тыс. 912 украинцев, из них 1 тыс. 447 детей и 435 медработников.