Лещенко защищает офис Зеленского от СМИ - журналист о цензуре

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Ракурс

Скандал с цензурой в украинских медиа, которую якобы осуществляет Офис президента Владимира Зеленского, наполняется новыми деталями. Павел Казарин — ведущий программы «Обратный отсчет», которая выходит на «Суспільному», обвинил бывшего журналиста Сергея Лещенко в подыгрывании позиции власти в давлении на СМИ. Казарин рассказал детали конфликта журналистов команды ток-шоу с Банковой.

К посту Мирославы Барчук (ведущая ток-шоу, которая заявила о давлении ОПУ — ред.) я могу добавить только одну деталь. «Бывший журналист», который теперь защищает власть от медиа, — это Сергей Лещенко, — написал Казарин в Фейсбук.

Он отметил, что Лещенко записал видео, в котором обвинил «Обратный отсчет» в отсутствии на телеэфире представителей монобольшинства.

Сергей соврал. Мы звали «слуг», но они стали навязывать нам свой «стоп-лист». Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в начале программы. Зато Сергей отказываться не стал. Теперь он защищает Офис президента и правящую партию. Замечательная преданность. Пиховшек бы вами гордился, — написал ведущий программы.

Он также отметил, что «Обратный отсчет» — грантовая программа, которую не финансируют плательщики украинских налогов.

Напомним, 19 октября ведущая ток-шоу на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента начал давить на журналистов этой программы. Член наблюдательного совета государственной «Укрзализныци» Лещенко в ответ обвинил команду ток-шоу в ангажированности и несоблюдении баланса мнений из-за отсутствия в студии представителей «Слуги народа» и власти.