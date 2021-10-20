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Определяют гостей студии - на канале «UA: Первый» заявили о давлении «персонала Ермака»

Определяют гостей студии — на канале «UA: Первый» заявили о давлении «персонала Ермака»

20 окт 2021, 09:19
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Цензура возвращается в Украину. Ведущая программы «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента.

Речь идет о вмешательстве Банковой в определение гостей студии этой программы. Барчук написала на своей странице в Фейсбук, что ОП «давно и жестко» контролирует присутствие «слуг» в эфирах, а кандидаты для участия в программе в прямом эфире согласуются с контактным лицом советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка. В комментариях Барчук уточнила, что речь идет о Рене Назаровой — жене экс-нардепа Юрия Збитнева.

Как оказалось тактика Банковой для эфиров предусматривает участие сразу двух-трех «слуг народа», причем не всегда это должны быть специалисты в вопросе, который рассматривается в студии. Барчук рассказала и о требовании ОП убрать из эфира Гео Лероса — бывшем «слуге», который жестко оппонирует Зеленскому и Ермаку.


Мне кажется, нам не стоит пропускать этих сигналов, пробных шаров, которые бросает нам власть. Я в профессии давно, прекрасно помню, как все начиналось в 2010 году, когда сначала Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа, — написала Барчук.

Источник: Ракурс


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