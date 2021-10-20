Популярная вакцина защищает детей от осложнений коронавируса – исследование. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается, в отдельных странах прививки получают не только взрослые, но и подростки. Новое исследование об эффективности препарата Pfizer для лиц в возрасте 12−18 лет провели в США.

Результаты свидетельствуют, что эта вакцина на 93% эффективна для предотвращения госпитализации подростков. Исследования проводили Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), пишет The Guardian.

Эксперты изучали данные 179 пациентов из 19 детских больниц. Исследования проводились в период с июня по сентябрь, когда штамм «Дельта» был наиболее распространенным.

97% участников исследования не были вакцинированы. Также 16% пациентов нуждались аппаратов жизнеобеспечения. Авторы исследования заявили, что вакцинация защищает молодежь от тяжелого течения COVID-19.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech хотят получить разрешение на вакцинацию детей от 5 лет до 12 лет. Соответствующий запрос они подали в Европейское агентство по лекарственным средствам.

Источник:The Guardian