Популярна вакцина захищає дітей від ускладнень коронавірусу – дослідження. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n161856-populyarna-vakcyna-zahyschaie-ditey-uskladnen-koronavirusu-doslidjennya.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі триває, в окремих країнах щеплення отримують не лише дорослі, а й підлітки. Нове дослідження про ефективність препарату Pfizer для осіб віком 12−18 років провели в США.

Результати свідчать, що ця вакцина на 93% ефективна для запобігання госпіталізації підлітків. Дослідження проводили Центри з контролю і запобігання захворювань (CDC), пише The Guardian.

Експерти вивчали дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень. Дослідження проводили в період з червня по вересень, коли штам «Дельта» був найбільше поширеним.

97% учасників дослідження не були вакциновані. Також 16% пацієнтів потребували апаратів життєзабезпечення. Автори дослідження заявили, що вакцинація захищає молодь від важкого перебігу COVID-19.

Нагадаємо, американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech хочуть отримати дозвіл на вакцинацію дітей від 5 років до 12 років. Відповідний запит вони подали в Європейське агентство з лікарських засобів.

Джерело: The Guardian