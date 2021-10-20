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Ракурс
Визначають гостей студії - на каналі «UA:Перший» заявили про тиск «персоналу Єрмака»

Визначають гостей студії — на каналі «UA:Перший» заявили про тиск «персоналу Єрмака»

20 жов 2021, 09:19
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Цензура повертається в Україну. Ведуча програми «Зворотній відлік» на телеканалі «UA:Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск з боку Офісу президента.

Наразі йдеться про втручання Банкової у визначення гостей студії цієї програми. Барчук написала на своїй сторінці у Фейсбук, що ОП «давно і жорстко» контролює присутність «слуг» в ефірах, а кандидати для участі в програмі у прямому ефірі узгоджуються з контактною особою радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка. У коментарях Барчук уточнила, що йдеться про Рену Назарову — дружину екс-нардепа Юрія Збітнєва.

Як виявилося тактика Банкової для ефірів передбачає участь відразу двох-трьох «слуг народу», причому не завжди це мают бути фахівці у питанні, яке розглядається у студії. Барчук розповіла і про вимогу ОП прибрати з ефіру Гео Лероса — колишнього «слугу», який жорстко опонує Зеленському та Єрмаку.


Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада. Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010 році, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа, — написала Барчук.

Джерело: Ракурс


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