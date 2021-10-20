Визначають гостей студії - на каналі «UA:Перший» заявили про тиск «персоналу Єрмака»

https://racurs.ua/ua/n161857-vyznachaut-gostey-studiyi-na-kanali-ua-pershyy-zayavyly-pro-tysk-personalu-iermaka.html

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Цензура повертається в Україну. Ведуча програми «Зворотній відлік» на телеканалі «UA:Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск з боку Офісу президента.

Наразі йдеться про втручання Банкової у визначення гостей студії цієї програми. Барчук написала на своїй сторінці у Фейсбук, що ОП «давно і жорстко» контролює присутність «слуг» в ефірах, а кандидати для участі в програмі у прямому ефірі узгоджуються з контактною особою радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка. У коментарях Барчук уточнила, що йдеться про Рену Назарову — дружину екс-нардепа Юрія Збітнєва.

Як виявилося тактика Банкової для ефірів передбачає участь відразу двох-трьох «слуг народу», причому не завжди це мают бути фахівці у питанні, яке розглядається у студії. Барчук розповіла і про вимогу ОП прибрати з ефіру Гео Лероса — колишнього «слугу», який жорстко опонує Зеленському та Єрмаку.