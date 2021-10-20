Лещенко захищає офіс Зеленського від ЗМІ — журналіст про цензуру у медіа - новиниУкраїни

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Скандал із цензурою в українських медіа, яку нібито здійснює Офіс президента Володимира Зеленського, наповнюється новими деталями. Павло Казарін — ведучий програми «Зворотній відлік», яка виходить на «Суспільному», звинуватив колишнього журналіста Сергія Лещенка у підігруванні позиції влади щодо тиску на ЗМІ. Казарін розповів деталі конфлікту журналістів команди ток-шоу із Банковою.

До посту Мирослави Барчук (ведуча ток-шоу, яка заявила про тиск ОПУ — ред.) я можу додати лише одну деталь. «Колишній журналіст», який тепер захищає владу від медіа, — це Сергій Лещенко, — написав Казарін у Фейсбук.

Він додав, що Лещенко записав відео, в якому звинуватив «Зворотний вiдлiк» у відсутності на телеефірі представників монобільшості.

Сергій збрехав. Ми кликали «слуг», але вони стали нав’язувати нам свій «стоп-лист». Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами і сказали про це на початку програми. Натомість Сергій відмовлятися не став. Тепер він захищає Офіс президента і правлячу партію. Чудова відданість. Піховшек б вами пишався, — написав співведучий програми.

Він також зауважив, що «Зворотний відлік» — грантова програма, яку не фінансують платники українських податків.

Нагадаємо, 19 жовтня ведуча ток-шоу на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента почав тиснути на журналістів цієї програми. Член наглядової ради державної «Укрзалізниці» Лещенко натомість звинуватив команду ток-шоу в заангажованості і недотриманні балансу думок через відсутність у студії представників «Слуги народу» і влади.