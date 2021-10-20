Імунітет може передаватися в спадок. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161870-imunitet-moje-peredavatysya-v-spadok.html

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Наукове відкриття вдалося зробити вченим — виявилося, що імунна відповідь може успадковуватися дітьми від старшого покоління в сім’ї.

Вчені з Боннського університету, Університету Неймегена й Афінського університету встановили, що один із чинників, який впливає на силу імунітету, це раніше перенесені хвороби членів сім’ї. Про це повідомляє Nature Immunology.

Експерименти проводили на мишах. Самці мишей видужували після зараження грибками і злучалися зі здоровими самками, після чого потомство заражали патогенами з групи кишкових паличок. Виявилося, що потомство самців, які перехворіли на грибкову інфекцію, справляється з бактеріями краще, ніж потомство самців, які грибком не хворіли.

Одними з перших на інфекцію реагують клітини моноцити — вони поглинають усе, що становить небезпеку, й одночасно виділяють запальні сигнали, що стимулюють імунні клітини. Механізми епігенетичної регуляції відчувають, що відбувається з організмом, і змінюють активність генів.

Виявилося, що в сперматозоїдів самців, які перенесли грибок, візерунок метилування на ДНК має інший вигляд, ніж у самців, які грибком не хворіли. Після грибкової інфекції стан імунних генів змінився — на них з’явився епігенетичний друк, і з’явився він не тільки на ДНК імунних клітин, але й на ДНК сперматозоїдів, а потім, після запліднення, епігенетичні рекомендації перейшли до імунних клітин дорослого потомства.

Від самців до потомства передається не конкретна імунна пам’ять, а загальні враження імунітету, що батькам доводилося боротися з якимись неприємностями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вроджений імунітет змогли пояснити вчені з Техаського університету спільно з колегами з Німеччини та Ізраїлю. Їм вдалося з’ясувати, які з'єднання активують білковий комплекс, який відповідає за вроджений імунітет.

Джерело: Nature Immunology