Иммунитет может передаваться по наследству. Фото: istock

https://racurs.ua/n161870-immunitet-mojet-peredavatsya-po-nasledstvu.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым — оказалось, что иммунный ответ может наследоваться детьми от старшего поколения в семье.

Ученые из Боннского университета, Университета Неймегена и Афинского университета установили, что один из факторов, который влияет на силу иммуннитета, это ранее перенесенные болезни членов семьи. Об этом сообщает Nature Immunology.

Эксперименты проводили на мышах. Самцы мышей выздоравливали после заражения грибками и спаривались со здоровыми самками, после чего получившееся потомство заражали патогенами из группы кишечных палочек. Оказалось, что потомство самцов, переболевших грибковой инфекцией, справляется с бактериями лучше, чем потомство самцов, которые грибком не болели.

Одними из первых на инфекцию реагируют клетки моноциты — они поглощают все, что представляет опасность, и одновременно выделяют воспалительные сигналы, стимулирующие иммунные клетки. Механизмы эпигенетической регуляции чувствуют, что происходит с организмом, и меняют активность генов.

Оказалось, что у сперматозоидов самцов, перенесших грибок, узор метилирования на ДНК выглядит иначе, чем у самцов, которые грибком не болели. После грибковой инфекции состояние иммунных генов изменилось — на них появилась эпигенетическая печать, и появилась она не только на ДНК иммунных клеток, но и на ДНК сперматозоидов, а потом, после оплодотворения, эпигенетические рекомендации пришли к иммунным клеткам взрослого потомства.

От самцов к их потомству передается не конкретная иммунная память, а общие впечатления иммунитета, что родителям приходилось бороться с какими-то неприятностями.

Напомним, ранее мы сообщали, что врожденный иммунитет смогли объяснить ученые из Техасского университета совместно с коллегами из Германии и Израиля. Им удалось выяснить, какие соединения активируют белковый комплекс, отвечающий за врожденный иммунитет.

Источник: Nature Immunology