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Очередное землетрясение сотрясло Украину

Очередное землетрясение сотрясло Украину (КАРТА)

20 окт 2021, 11:12
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Очередное землетрясение сотрясло Украину 19 октября.

На этот раз землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло возле города Бурштын Ивано-Франковской области на глубине 7 км, сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение в Украине, карта Главного центра специального контроля

По классификации землетрясений оно относится к неощутимому. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Очередное землетрясение сотрясло Украину


Напомним, что это не первое землетрясение в Украинских Карпатах осенью этого года. В 2021 году на территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясения 13 июля и 12 октября с магнитудами 2,3 и 2,0 соответственно.

18 октября в селе Бадалово на Закарпатье магнитуда подземных толчков составила 2,5 по шкале Рихтера.

Источник: Ракурс


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