Очередное землетрясение сотрясло Украину

https://racurs.ua/n161869-ocherednoe-zemletryasenie-sotryaslo-ukrainu-karta.html

Ракурс

Очередное землетрясение сотрясло Украину 19 октября.

На этот раз землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло возле города Бурштын Ивано-Франковской области на глубине 7 км, сообщили в Главном центре специального контроля.

По классификации землетрясений оно относится к неощутимому. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Напомним, что это не первое землетрясение в Украинских Карпатах осенью этого года. В 2021 году на территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясения 13 июля и 12 октября с магнитудами 2,3 и 2,0 соответственно.

18 октября в селе Бадалово на Закарпатье магнитуда подземных толчков составила 2,5 по шкале Рихтера.