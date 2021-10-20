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Очередное землетрясение сотрясло Украину
Очередное землетрясение сотрясло Украину (КАРТА)https://racurs.ua/n161869-ocherednoe-zemletryasenie-sotryaslo-ukrainu-karta.htmlРакурс
Очередное землетрясение сотрясло Украину 19 октября.
На этот раз землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера произошло возле города Бурштын Ивано-Франковской области на глубине 7 км, сообщили в Главном центре специального контроля.
По классификации землетрясений оно относится к неощутимому. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.
Напомним, что это не первое землетрясение в Украинских Карпатах осенью этого года. В 2021 году на территории Богородчанского района Ивано-Франковской области зарегистрировали землетрясения 13 июля и 12 октября с магнитудами 2,3 и 2,0 соответственно.
18 октября в селе Бадалово на Закарпатье магнитуда подземных толчков составила 2,5 по шкале Рихтера.
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