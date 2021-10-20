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Ракурс
Черговий землетрус струсонув Україну

Черговий землетрус струсонув Україну (КАРТА)

20 жов 2021, 11:12
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Черговий землетрус струсонув Україну 19 жовтня.

Цього разу землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався біля міста Бурштин Івано-Франківської області на глибині 7 км, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус в Україні, карта Головного центру спеціального контролю

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутного. Відповідно до розрахунків, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Черговий землетрус струсонув Україну


Нагадаємо, що це не перший землетрус в Українських Карпатах восени цього року. У 2021 році з території Богородчанського району Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 13 липня та 12 жовтня з магнітудами 2,3 та 2,0 відповідно.

18 жовтня у селі Бадалово на Закарпатті магнітуда підземних поштовхів склала 2,5 за шкалою Ріхтера.

Джерело: Ракурс


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