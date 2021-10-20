Черговий землетрус струсонув Україну

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Ракурс

Черговий землетрус струсонув Україну 19 жовтня.

Цього разу землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався біля міста Бурштин Івано-Франківської області на глибині 7 км, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутного. Відповідно до розрахунків, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Нагадаємо, що це не перший землетрус в Українських Карпатах восени цього року. У 2021 році з території Богородчанського району Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 13 липня та 12 жовтня з магнітудами 2,3 та 2,0 відповідно.

18 жовтня у селі Бадалово на Закарпатті магнітуда підземних поштовхів склала 2,5 за шкалою Ріхтера.