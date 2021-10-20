Гігантський град діаметром 16 см засипав Австралію — новини світу

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Ракурс

Гігантський град засипав східний австралійський штат Квінсленд. На думку синоптиків, ймовірно цей град став найбільшим із тих, що коли-небудь спостерігалися в Австралії.

18 та 19 жовтня в країні пройшли сильні грози та торнадо. Найбільший град був зареєстрований у Блумсбері та Ялбору, на півночі Квінсленду. Синоптик австралійського бюро метеорології Шейн Кеннеді зазначив, що діаметр деяких шматків граду сягав 16 см (6,29 дюйма). Попередній рекорд для Австралії становить близько 14 см (5,5 дюймів), пише The Watchers.

Град такого розміру падає зі швидкістю понад 100 км/год.

Жахливий шторм на східному узбережжі Австралії пошкодив будівлі торгових центрів, оскільки град розміром із грейпфрут провалив стелю.

Нагадаємо, світовий рекорд за найбільшим градом — 23,59 см (9,29 дюйма), зафіксований у 2018 році в Аргентині.

Джерело: The Watchers