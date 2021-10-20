Слуга. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n161866-nonsens-i-cynizm-sluga-zvynuvatyv-poroshenka-v-zaroblyanni-na-roshenkah-u-rf.html

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«Слуга народу» Владлен Неклюдов звинуватив п’ятого президента України Петра Порошенка в торгівлі з країною-окупантом.

Він заявив, що попри війну з Росією, Порошенко й надалі постачає свою продукцію у РФ та заробляє на цьому. Таку заяву він зробив під час виступу з трибуни у Верховній Раді.

З 2014 року, тобто вже восьмий рік поспіль від початку війни на сході, п’ятий президент продовжує вести свій брудний бізнес у країні-агресорі й заробляти в Росії гроші, одночасно поповнюючи бюджет Росії, який у свою чергу виділяє гроші на зброю й боєприпаси, щоби вбивати наших людей. Нонсенс, цинізм! Та людина, яка лобіювала зміни до Конституції щодо курсу до Євроінтеграції й НАТО, продовжує заробляти в Росії, — заявив він.

Нардеп наголосив, що дії Порошенка мають бути розглянути на засіданні Ради національної оборони і безпеки (РНБО), оскільки діяльність корпорації «Рошен» загрожує національній безпеці.

Той, хто заробляє на крові українців і веде такі ігри кальмара з українцями, має понести відповідальність, встановлену законом, — наголосив «слуга».

Натомість у фракції «Європейська солідарність» відреагували на скандальний виступ нардепа. Нардеп Ірина Геращенко заявила, що «Рошен» заплатив 12 млрд грн податків із 2014 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко прокоментував звинувачення генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо вугільних схем проросійського нардепа Віктора Медведчука. Раніше очільниця Офісу генпрокурора заявила, що адміністрація Порошенка грала ключову роль у вугільній схемі кума Путіна.