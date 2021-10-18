Порошенко. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n161780-poroshenko-shodyv-u-posolstvo-ssha-na-tli-zvynuvachen-bakanova-ta-venediktovoyi.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України й лідер «Європейської солідарності», зустрівся з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін після звинувачень із боку Служби безпеки України (СБУ) та Офісу генпрокурора.

Вони обговорили подальшу допомогу з боку США в протидії агресії Росії проти України. Про це повідомляє прес-служба політика.

Під час зустрічі Порошенка та посла обговорювалися, зокрема, і питання енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.

До цього Петро Порошенко прокоментував звинувачення генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо вугільних схем проросійського нардепа Віктора Медведчука. Раніше очільниця Офісу генпрокурора заявила, що адміністрація Порошенка грала ключову роль у вугільній схемі кума Путіна.

Водночас екс-глава держави наголосив, що у 2014 році Кабмін і президент «рятували ситуацію в таких умовах», які навіть «не снилися» команді Володимира Зеленського, оскільки тоді Москва влаштувала тотальну блокаду і спричинила енергетичну кризу в Україні.

Він також звинуватив офіс Венедіктової у фальсифікації справи. З його слів, ще в листопаді 2014 року було припинено постачання електроенергії з Росії, тоді як за президентства Зеленського його відновили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що по справі Віктора Медведчука в майбутньому може пройти й екс-президент Петро Порошенко. На це натякнула генпрокурор Ірина Венедіктова.