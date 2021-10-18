Порошенко. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n161780-poroshenko-shodil-v-posolstvo-ssha-posle-obvineniy-bakanova-i-venediktovoy.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности», встретился с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин после обвинений со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора.

Они обсудили дальнейшую помощь со стороны США в противодействии агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Во время встречи Порошенко и посла обсуждались, в частности, и вопросы энергетической безопасности Украины в контексте попыток Кремля использовать газ как политическое оружие.

До этого Петр Порошенко прокомментировал обвинения генерального прокурора Ирины Венедиктовой по угольным схемам пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Ранее глава Офиса генпрокурора заявила, что администрация Порошенко играла ключевую роль в угольной схеме кума Путина.

В то же время экс-глава государства отметил, что в 2014 году Кабмин и президент «спасали ситуацию в таких условиях», которые даже «не снились» команде Владимира Зеленского, поскольку тогда Москва устроила тотальную блокаду и вызвала энергетический кризис в Украине.

Он также обвинил офис Венедиктовой в фальсификации дела. По его словам, еще в ноябре 2014 года были прекращены поставки электроэнергии из России, тогда как при президентстве Зеленского его восстановили.

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу Виктора Медведчука в будущем может пройти и экс-президент Петр Порошенко. На это намекнула генпрокурор Ирина Венедиктова.