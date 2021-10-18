Коронавірус в Україні. Фото: НГУ

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Вакцинувалися від коронавірусу станом на 18 жовтня 88,8% працівників системи МВС України.

Повний курс щеплення двома дозами пройшли понад 70%, а 18% отримали першу дозу вакцини. У підрозділах, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ, кількість вакцинованих працівників достатньо висока, щоб забезпечити їхню діяльність. Про це повідомила прес-служба МВС.

Зазначається, що щеплюють працівників вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. В міністерстві відзначили, що вакцинація — це «військові навчання», оскільки готує імунну систему до того, щоб при зустрічі з реальною загрозою організм людини зміг адекватно зреагувати. Вакцина містить незначну дозу збудника хвороби, завдяки якій утворюються антитіла, що захистять від тяжкого перебігу хвороби.

За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 2 млн 644 тис. 694 осіб, із них померли 60 тис. 810 осіб.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд просять визнати протиправним наказ МОЗ про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації від коронавірусу. До ОАСК вже надійшов відповідний позов. Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить Феміду призупинити дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.