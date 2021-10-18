Коронавирус в Украине. Фото: НГУ

https://racurs.ua/n161779-eto-voennye-ucheniya-mvd-soobschilo-procent-vakcinirovannyh-sotrudnikov.html

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Вакцинировались от коронавируса по состоянию на 18 октября 88,8% работников системы МВД Украины.

Полный курс прививки двумя дозами прошли более 70%, а 18% получили первую дозу вакцины. В подразделениях, входящих в систему Министерства внутренних дел, количество вакцинированных работников достаточно высока, чтобы обеспечить их деятельность. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что прививают работников вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. В министерстве отметили, что вакцинация — это «военные учения», поскольку готовит иммунную систему к тому, чтобы при встрече с реальной угрозой организм человека смог адекватно среагировать. Вакцина содержит незначительную дозу возбудителя болезни, благодаря которой образуются антитела, которые защитят от тяжелого течения болезни.

За время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 2 млн 644 тыс. 694 человек, из них умерли 60 тыс. 810 человек.

Напомним, Окружной админсуд просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. В ОАСК уже поступил соответствующий иск. Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит Фемиду приостановить действие соответствующего приказа Министерства здравоохранения.