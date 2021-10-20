Слуга. Фото: ракурс

https://racurs.ua/n161866-nonsens-i-cinizm-sluga-obvinil-poroshenko-v-zarabatyvanii-na-roshenkah-v-rf.html

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«Слуга народа» Владлен Неклюдов обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в торговле со страной-оккупантом.

Он заявил, что несмотря на войну с Россией, Порошенко продолжает поставлять свою продукцию в РФ и зарабатывает на этом. Такое заявление он сделал во время выступления с трибуны в Верховной Раде.

С 2014 года, то есть уже восьмой год подряд с начала войны на востоке, пятый президент продолжает вести свой грязный бизнес в стране-агрессоре и зарабатывать в России деньги, одновременно пополняя бюджет России, который, в свою очередь, выделяет деньги на оружие и боеприпасы, чтобы убивать наших людей. Нонсенс, цинизм! Тот человек, который лоббировал изменения в Конституцию относительно курса в сторону евроинтеграции и НАТО, продолжает зарабатывать в России, — заявил он.

Нардеп отметил, что действия Порошенко должны быть рассмотреть на заседании Совета национальной обороны и безопасности (СНБО), поскольку деятельность корпорации «Рошен» угрожает национальной безопасности.

Тот, кто зарабатывает на крови украинцев и ведет такие игры кальмара с украинцами, должен понести ответственность, установленную законом, — отметил «слуга».



В то же время во фракции «Европейская солидарность» отреагировали на скандальное выступление нардепа. Нардеп Ирина Геращенко заявила, что «Рошен» заплатил 12 млрд грн налогов с 2014 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко прокомментировал обвинения генерального прокурора Ирины Венедиктовой по угольным схемам пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Ранее руководительница Офиса генпрокурора заявила, что администрация Порошенко играла ключевую роль в угольной схеме кума Путина.