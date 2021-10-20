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Рада принимает бюджет и устанавливает новый государственный праздник, скриншот трансляции

Рада принимает бюджет и устанавливает новый государственный праздник (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 окт 2021, 10:38
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Верховная Рада 20 октября рассмотрит в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2022 год.

В повестке дня Рады также законопроект № 6062 об изменениях в Бюджетный кодекс и законы об использовании имущества ликвидируемых коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности и об упрощенной процедуре приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите Украины.


Кроме того, Рада рассмотрит президентский законопроект об установлении нового праздничного дня — Дня украинской государственности (28 июля).

19 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5459−1, который призван привести статус Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Источник: Ракурс


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