Рада приймає бюджет і встановлює нове державне свято

https://racurs.ua/ua/n161865-rada-pryymaie-budjet-i-vstanovluie-nove-derjavne-svyato-translyaciya.html

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Верховна Рада 20 жовтня розгляне у першому читанні проект закону про державний бюджет на 2022 рік.

У порядку денному Ради також законопроект № 6062 щодо змін в Бюджетний кодекс, а також закони щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевост і щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті України.

Крім того, Рада розгляне президентський законопроект про встановлення нового святкового дня — Дня української державності (28 липня).

19 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 5459−1, який покликаний привести статус Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України.