Вибори голови САП – відомство заявило про тиск з боку Офісу президента. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161864-vybory-golovy-sap-vidomstvo-zayavylo-pro-tysk-z-boku-ofisu-prezydenta.html

Ракурс

Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) знову не обрали на засіданні у вівторок, 19 жовтня.

Голову не можуть призначити вже рік, а нове засідання було одинадцятим за рахунком. Про це повідомляє прес-служба відомства.

На засіданні оголосили про виконання кандидатами практичного завдання, після чого претенденти мають пройти співбесіду на професійну компетентність. Оцінюватимуть кандидатів члени комісії: хто отримає більшу кількість голосів, той стане новим керівником САП.

До цього члени комісії збиралися 9 жовтня, але тоді засідання не відбулося через відсутність трьох членів комісії.

При цьому нині підсумкове рішення про призначення приймає генеральний прокурор України. У зв’язку з цим в САП заговорили про тиск з боку Офісу президента.

Фактично рішення приймає генеральний прокурор, чого не має бути. Це прямий вплив на САП. Інституція, яка з самого початку подавалась як незалежний, антикорупційний орган, який має працювати з НАБУ, — заявила заступниця виконавчого директора Transparency International Катерина Риженко.

Раніше про те, що керівником САП фактично є генеральний прокурор, сказав директор НАБУ Артем Ситник. Він назвав це величезною проблемою, оскільки за відсутності постійного керівника САП деякі ключові гарантії незалежності органу від генеральних прокурорів не працюють.

Як відомо, Зеленський під час свого візиту в США пообіцяв Джо Байдену якомога швидше обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора і прийняти закони для захисту повноважень директора НАБУ, а також забезпечити надійний процес відбору на посаду голови відомства.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Глава держави заявив, що члени конкурсної комісії повинні виконувати свій обов’язок. Він наголосив, що не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу.