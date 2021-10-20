Facebook змінює назву — деталі

https://racurs.ua/ua/n161863-facebook-zminuie-nazvu-detali.html

Ракурс

Фейсбук (Facebook), американська компанія, що належить мільярдерові Марку Цукербергу, планує змінити назву. Нове ім’я інтернет-гіганта може стати відомим вже наступного тижня — 28 жовтня.

За інформацією журналістів, Цукерберг оголосить про зміну назви під час щорічної конференції Connect, яка відбудеться 28 жовтня або навіть раніше. Про це повідомляє профільне видання The Verge.

Офіційно у Facebook цю інформацію наразі не коментують. Варто зазначити, що окрім однойменної соцмережі, корпорація Фейсбук володіє фотоблогом Instagram, месенджерами WhatsApp і Messenger та VR-компанією Oculus.

Однією з причин ребрендингу може бути спроба віддалитися від скандалів, пов’язаних з тим, що ця соцмережа та деякі інші продукти шкодять дітям. Інша причина — бажання Цукерберга створити свій «метавсесвіт» — світ, в якому люди зможуть взаємодіяти між собою за допомогою окулярів віртуальної реальності.

У Facebook зараз працює понад 10 тис. співробітників, котрі створюють обладнання, зокрема окуляри віртуальної реальності. На думку Цукерберга, у майбутньому вони стануть такими ж масовими, як і смартфони.

У липні Цукерберг сказав The Verge, що впродовж наступних кількох років «ми фактично перейдемо від компанії, пов’язаної насамперед із соціальними мережами, до компанії метавсесвіту».

Нагадаємо, у 2015 році компанія Google повністю реорганізувалася в холдингову компанію Alphabet, частково задля трансформації пошукової системи у конгломерат компаній, що виробляють безпілотні автомобілі та медичні технології.

Джерело: The Verge.