Росія вимагає повернути шпигуна бойовиків - Київ назвав це явкою з повинною

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Росія офіційно визнала участь своїх громадян у війні на Донбасі. Про це заявили в українській делегації тристоронньої контактної групи (ТКГ) у відповідь на заяву МЗС РФ.

Росіяни увечері 19 жовтня почали вимагати видати затриманого на фронті бойовика Андрія Косяка, який шпигував за фортифікаціями ЗСУ, маскуючись під спостерігача.

Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко, — йдеться в повідомленні ТКГ.

Російські дипломати на своєму сайті повторили версію бойовиків терористичних ЛДНР про «віроломне затримання» представника СЦКК Косяка. Його буцімто затримали попри гарантії безпеки, надані Києвом членам СЦКК.

Росіяни вимагають забезпечити до свого громадянина забезпечити доступ консула РФ у Харкові.

МЗС РФ звинувачує Київ в тому, що він не відреагував на «прохання Луганська скликати засідання підгрупи ТКГ з безпеки». Відзначимо, що у ТКГ беруть участь представники України, Росії та ОБСЄ.

Нагадаємо, що 13 жовтня Косяка зловили на лінії зіткнення біля Золотого-5.

Він жив в Алчевську і в 2017 році вступив до так званої народної міліції ЛНР, був «оператором відділення протитанкової керованої ракети», згодом — «офіцером-наглядачем представництва СЦКК».

Косяк під приводом розмінування території вів розвідку залишених позицій ЗСУ. На ньому була символіка так званого представництва «ЛНР» в СЦКК, при собі він мав пістолет Макарова. СБУ заявила, що Косяк має громадянство РФ, кримінальне минуле та обвинувачується в умисному вбивстві 2010 року.

У його телефоні виявили відео, що свідчить про участь в обстрілі позицій ЗСУ.

Після цього бойовики заявили про припинення контактів з Києвом у Спільному центрі контролю й координації та участь у ТКГ і почали блокувати готель Park Inn у Донецьку і бази в Горлівці, де базуються члени місія ОБСЄ.

Після блокування готелю СММ ОБСЄ заявила про призупинення своєї роботи на Донбасі, але згодом відновила її.