Як взяли у полон терориста Косяка – відео затримання. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n161746-yak-vzyaly-u-polon-terorysta-kosyaka-video-zatrymannya.html

Ракурс

На Донбасі бійці ВСУ затримали терориста Андрія Косяка. Відео обшуку та роззброєння затриманого громадянина РФ на лінії розмежування з’явилося в мережі.

Українські правоохоронці підозрюють чоловіка у скоєнні у 2010 році умисного вбивства. Відео затримання бойовика опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

У ЛДНР заявили, що припиняють мінські переговори, тому що затриманий — нібито член Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню.

Росія офіційно вийшла з цього органу в грудні 2017 року. Заяв про те, що Косяк — її представник, Москва не робила.

При затриманні у росіянина вилучили пістолет Макарова з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК. У ОРЛО наполягають на тому, що чоловік не був озброєний.

СБУ встановила, що Косяк здійснював розвідку, йому оголосили підозру. На мобільному пристрої Косяка українські силовики виявили відео його участі в обстрілі позицій ВСУ.

Нагадаємо, 13 жовтня українські бійці затримали бойовика, який під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України.

Після цього очільник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік повідомив про призупинення моніторингу ситуації на Донбасі з міркувань безпеки.