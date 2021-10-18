Как брали в плен террориста Косяка – видео задержания. Фото: СБУ

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Ракурс

На Донбассе бойцы ВСУ задержали террориста Андрея Косяка. Видео обыска и разоружения задержанного гражданина РФ на линии разграничения появилось в сети.

Украинские правоохранители подозревают мужчину в совершении в 2010 году умышленного убийства. Видео задержания боевика опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

В ЛДНР заявили, что прекращают минские переговоры, потому что задержанный — якобы член Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Россия официально вышла из этого органа в декабре 2017 года. Заявлений о том, что Косяк — ее представитель, Москва не делала.

При задержании у россиянина изъяли пистолет Макарова с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК. В ОРЛО настаивают на том, что мужчина не был вооружен.

СБУ установила, что Косяк осуществлял разведку, ему объявили подозрение. На мобильном устройстве Косяка украинские силовики обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.

Напомним, 13 октября украинские бойцы задержали боевика, который под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины.

Позже глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик сообщил о приостановлении мониторинга ситуации на Донбассе по соображениям безопасности.