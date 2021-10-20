Вагнерівці. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n161861-stavlennya-ukrayinciv-do-vagnergeytu-rozkryly-sociology-infografika.html

Ракурс

«Вагнергейт», зірвання операції українських спецслужб із затримання бойовиків із приватної армії Путіна «Вагнер», більшість українців вважають умисним і здійсненним із боку вищого політичного керівництва України.

Так, версію про «злив» інформації називають основною найбільша кількість респондентів — 39,5%. Такі данні оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Загалом про спецоперацію українських спецслужб із затримання вагнерівців знають 51,5% українців, хоча з них лише 11,6% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 39,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

Серед респондентів, як принаймні щось чули про цей скандал, найбільше респондентів (39,5%) вважають винним у зливі вище політичне керівництво України. Ще 19,7% опитаних вважають, що інцидент трапився через брак професіоналізму й помилки вищого політичного керівництва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генерал СБУ Віктор Кононенко подав до Шевченківського райсуду столиці скаргу щодо бездіяльності СБУ. Річ у тім, що спецслужба досі не зареєструвала провадження через подане Кононенком ще 11 жовтня повідомлення про вчинене президентом Володимиром Зеленським правопорушення щодо вагнерівців.