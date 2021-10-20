Вагнеровцы. Фото: BBC

https://racurs.ua/n161861-otnoshenie-ukraincev-k-vagnergeytu-raskryli-sociologi-infografika.html

Ракурс

«Вагнергейт», срыв операции украинских спецслужб по задержанию боевиков из частной армии Путина «Вагнер», большинство украинцев считают умышленным и осуществимым со стороны высшего политического руководства Украины.

Так, версию о «сливе» информации называют основной наибольшее количество респондентов — 39,5%. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

В общем о спецоперации украинских спецслужб по задержанию вагнеровцев знают 51,5% украинцев, хотя многие из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо проинформированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Среди респондентов, которые хоть что-то слышали об этом скандале, больше всего респондентов (39,5%) считают виновным в сливе высшее политическое руководство Украины. Еще 19,7% опрошенных считают, что инцидент произошел из-за нехватки профессионализма у высшего политического руководства.

Напомним, ранее мы сообщали, что генерал СБУ Виктор Кононенко подал в Шевченковский райсуд столицы жалобу относительно бездеятельности СБУ. Дело в том, что спецслужба до сих пор не зарегистрировала производство Кононенко, которое было подано еще 11 октября, про совершение президентом Владимиром Зеленским правонарушения относительно вагнеровцев.