Нардеп Буймистер прокомментировала свое исключение из «Слуги народа». Фото: УП

https://racurs.ua/n161860-nardep-buymister-prokommentirovala-svoe-iskluchenie-iz-slugi-naroda.html

Ракурс

«Слуга народа» исключила из фракции Людмилу Буймистер. Народный депутат прокомментировала такое решение бывших однопартийцев.

Буймистер заявила, что требовала выгнать из партии Галину Третьякову, которая поглумилась над смертью Антона Полякова. Об этом нардеп рассказала в эфире телеканала «Украина 24».

Было более приоритетно исключить меня из фракции, чем госпожу Третьякову. И спасибо руководителям фракции, что я теперь не в одной фракции с Третьяковой, которую, кстати, я требовала исключить из фракции и снять с должности председателя комитета, потому что считаю, что это просто бесчеловечность, которая зашкаливает, — прокомментировала она.

Как известно, в партийном чате нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова фразой «на одного врага стало меньше».

Напомним, президентская фракция «Слуга народа» исключила депутата Людмилу Буймистер. Решение фракции огласил новый спикер Рады Руслан Стефанчук на заседании во вторник, 19 октября.

Причиной стало то, что Буймистер не голосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова и за закон об олигархах президента Владимира Зеленского.

«Ракурс» также сообщал, что партия «Слуга народа» в ноябре созывает съезд политсилы. Там планируют собрать актив партии, который обсудит создание вспомогательного органа — президиума или исполкома политсовета.