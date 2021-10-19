На одного «слугу» в Раде стало меньше - кого и за что наказали

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», 19 октября заявил о сборе подписей от монобольшинства об исключении коллеги-депутата Людмилы Буймистер. Впоследствии во время пленарного заседания Верховной Рады спикер Руслан Стефанчук официально объявил решение президентской фракции исключить из своего состава Буймистер.

Да, мы собираем подписи. Они, возможно, уже собрались. Завтра, я думаю, что с трибуны Верховной Рады председатель (спикер ВР Стефанчук — ред.) объявит решение о том, что она не является членом фракции, — заявлял ранее сегодня Арахамия.

По его словам, нардепы уже обсудили вопрос исключения Буймистер из состава монобольшинства, поскольку она не голосовала за так называемый закон об олигархах.

18 октября на заседании «слуги народа» решили инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.

Буймистер также не голосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады.

Напомним, во вторник также стало известно, что партия «Слуга народа» в ноябре созывает съезд политсилы. Там планируют собрать актив партии, который обсудит создание вспомогательного органа — президиума или исполкома политсовета.