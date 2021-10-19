На одного «слугу» в Раді стало менше - кого та за що покарали

https://racurs.ua/ua/n161830-na-odnogo-slugu-v-radi-stalo-menshe-kogo-ta-za-scho-pokaraly.html

Ракурс

Давид Арахамія, очільник фракції «Слуга народу», 19 жовтня заявив про збір підписів від монобільшості щодо виключення колеги-депутата Людмили Буймістер. Згодом під час пленарного засідання Верховної Ради спікер Руслан Стефанчук офіційно оголосив рішення президентської фракції виключити зі свого складу Буймістер.

Так, ми збираємо підписи. Вони, можливо, вже зібралися. Завтра, я думаю, що з трибуни Верховної Ради голова (спікер ВР Стефанчук — ред.) оголосить рішення про те, що вона не є членом фракції, — заявляв раніше сьогодні Арахамія.

За словами Арахамії, нардепи вже обговорили питання виключення Буймістер зі складу монобільшості, оскільки вона не голосувала за так званий закон про олігархів.

18 жовтня на засіданні фракції «Слуги народу» вирішили ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу.

Буймістер також не голосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Ради.

Нагадаємо, у вівторок також стало відомо, що партія «Слуга Народу» у листопаді скликає з’їзд політсили. Там планують зібрати актив партії, який обговорить створення допоміжного органу — президії або виконкому політичної ради.