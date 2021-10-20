На одесской трассе разбились два грузовика и три легковушки, много погибших, фото - Нацполиция

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Ракурс

Утром 20 октября на трассе Киев-Одесса произошло кровавое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

В Одесской области вблизи Любашевки в пять часов утра столкнулись сразу пять транспортных средств: два грузовика и три легковушки.

Подольское районное управление полиции в Одесской области сообщило, что в аварии погибли три человека, есть много пострадавших.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. На фото Нацполиции заметно, что утром на дороге был туман, а на место ДТП выезжали и спасатели ГСЧС.

Авто загорелись. Очевидцы указывали, что сильный жар от огня стоял даже на приличном расстоянии от места пожара.

Полиция предупредила о возможной пробке на трассе и обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать другой путь.

Проезд в сторону Одессы пока осуществляется по Старокиевской трассе.