Новый президентский рейтинг – за кого готовы голосовать украинцы. Фото: zn.ua

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Ракурс

Новый президентский рейтинг свидетельствует о наибольшей поддержке украинцев действующего главы государства Владимира Зеленского.

В случае участия в выборах он бы получил 19,1% голосов всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

На втором месте оказался лидер «Европейской солидарности» и пятый президент Украины Петр Порошенко. Политика поддержали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем месте — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с показателями 9,4% и 12,2%. Далее следуют Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), Игорь Смешко (6% и 7,8%) и Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Опрос проводился 15−18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1 тыс. 200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, предыдущий президентский рейтинг украинские социологи опубликовали 23 сентября. В опросе лидировал действующий глава государства Владимир Зеленский.