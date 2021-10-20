Новий президентський рейтинг – за кого готові голосувати українці. Фото: zn.ua

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Ракурс

Новий президентський рейтинг свідчить про найбільшу прихильність українців до чинного глави держави Володимира Зеленського.

У разі участі у виборах він би отримав 19,1% голосів серед усіх респондентів, що становить 24,7% серед тих, хто збирається голосувати та визначився з вибором. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

На другому місці опинився лідер «Європейської солідарності» та п’ятий президент України Петро Порошенко. За політика проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором.

На третьому місці — лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко з показниками 9,4% і 12,2%. Далі йдуть Юрій Бойко (7,3% і 9,4%), Ігор Смешко (6% і 7,8%) та Дмитро Разумков (5,5% і 7,1%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Опитування проводили 15−18 жовтня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1 тис. 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім окупованих територій.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Нагадаємо, попередній президентський рейтинг українські соціологи опублікували 23 вересня. В опитуванні лідирував чинний глава держави Володимир Зеленський.