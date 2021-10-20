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В Одеській області поблизу Любашівки о п’ятій годині ранку зіткнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки і три легковика, фото - Нацполіція
На одеській трасі розбилися дві вантажівки і три легковика, багато загиблих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n161859-na-odeskiy-trasi-rozbylysya-dvi-vantajivky-i-try-legkovyka-bagato-zagyblyh.htmlРакурс
Уранці 20 жовтня на трасі Київ-Одеса сталася кривава дорожньо-транспортна пригода (ДТП).
В Одеській області поблизу Любашівки о п’ятій годині ранку зіткнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки і три легковика.
Подільське районне управління поліції в Одеській області повідомило, що в аварії загинуло троє людей, є багато постраждалих.
Поліція встановлює всі обставили інциденту. На фото Нацполіції помітно, що уранці на дорозі був туман, а на місце ДТП виїжджали й рятувальники ДСНС.
Авто загорілися. Очевидці вказували, що сильний жар від вогню стояв навіть на пристойній відстані від місця пожежі.
Поліція попередила про можливий затор на трасі і звернулася до водіїв з проханням утриматися від поїздок у вказаному напрямку чи обрати інший шлях.
Проїзд у бік Одеси наразі здійснюється по Старокиївській трасі.
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