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Ракурс
В Одеській області поблизу Любашівки о п’ятій годині ранку зіткнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки і три легковика, фото - Нацполіція

На одеській трасі розбилися дві вантажівки і три легковика, багато загиблих (ВІДЕО)

20 жов 2021, 09:39
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Уранці 20 жовтня на трасі Київ-Одеса сталася кривава дорожньо-транспортна пригода (ДТП).

В Одеській області поблизу Любашівки о п’ятій годині ранку зіткнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки і три легковика.

Подільське районне управління поліції в Одеській області повідомило, що в аварії загинуло троє людей, є багато постраждалих.

В Одеській області поблизу Любашівки о п’ятій годині ранку зіткнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки і три легковика, фото - Нацполіція

В Одеській області поблизу Любашівки о п’ятій годині ранку зіткнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки і три легковика, фото - Нацполіція

Поліція встановлює всі обставили інциденту. На фото Нацполіції помітно, що уранці на дорозі був туман, а на місце ДТП виїжджали й рятувальники ДСНС.

Авто загорілися. Очевидці вказували, що сильний жар від вогню стояв навіть на пристойній відстані від місця пожежі.

В Одеській області поблизу Любашівки о п’ятій годині ранку зіткнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки і три легковика, фото - Нацполіція


Поліція попередила про можливий затор на трасі і звернулася до водіїв з проханням утриматися від поїздок у вказаному напрямку чи обрати інший шлях.

Проїзд у бік Одеси наразі здійснюється по Старокиївській трасі.

Джерело: Ракурс


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