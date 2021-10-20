Нардеп Буймістер прокоментувала своє виключення зі «Слуги народу». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161860-nardep-buymister-prokomentuvala-svoie-vykluchennya-zi-slugy-narodu.html

Ракурс

«Слуга народу» виключила з фракції Людмилу Буймістер. Народний депутат прокоментувала таке рішення колишніх однопартійців.

Буймістер заявила, що вимагала вигнати з партії Галину Третьякову, яка поглумилася над смертю Антона Полякова. Про це нардеп розповіла в ефірі телеканалу «Україна 24».

Було більш пріоритетно виключити мене з фракції, ніж пані Третьякову. І дуже дякую очільникам фракції, що я тепер не в одній фракції з пані Третьяковою, яку, до речі, я вимагала виключити з фракції та зняти з посади голови комітету, тому що вважаю, що це просто нелюдяність, яка зашкалює, — прокоментувала вона.

Як відомо, у партійному чаті нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова фразою «на одного ворога стало менше».

Нагадаємо, президентська фракція «Слуга народу» виключила депутата Людмилу Буймістер. Рішення фракції оголосив новий спікер Ради Руслан Стефанчук на засіданні у вівторок, 19 жовтня.

Причиною стало те, що Буймістер не голосувала за відставку спікера Дмитра Разумкова і за закон про олігархів президента Володимира Зеленського.

«Ракурс» також повідомляв, що партія «Слуга народу» у листопаді скликає з’їзд політсили. Там планують зібрати актив партії, який обговорить створення допоміжного органу — президії або виконкому політичної ради.