Россия требует вернуть шпиона боевиков - Киев назвал это явкой с повинной

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Россия официально признала участие своих граждан в войне на Донбассе. Об этом заявили в украинской делегации трехсторонней контактной группы (ТКГ) в ответ на заявление МИД РФ.

Россияне вечером 19 октября начали требовать выдать задержанного на фронте боевика Андрея Косяка, который шпионил за фортификациями ВСУ, маскируясь под наблюдателя.

Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно, — говорится в сообщении ТКГ.

Российские дипломаты на своем сайте повторили версию боевиков террористических ЛДНР о «вероломном задержании» представителя СЦКК Косяка. Его якобы задержали несмотря на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК.

Россияне требуют обеспечить для своего гражданина обеспечить доступ консула РФ в Харькове.

МИД РФ обвиняет Киев в том, что он не отреагировал на «просьбы Луганская созвать заседание подгруппы ТКГ по безопасности». Отметим, что в ТКГ принимают участие представители Украины, России и ОБСЕ.

Напомним, что 13 октября Косяка поймали на линии соприкосновения у Золотого-5.

Он жил в Алчевске и в 2017 году пошел воевать в так называемую народную милицию ЛНР, был «оператором отделения противотанковой управляемой ракеты», затем — «офицером представительства СЦКК».

Косяк под предлогом разминирования территории вел разведку оставленных позиций ВСУ. На нем была символика так называемого представительства «ЛНР» в СЦКК, при себе он имел пистолет Макарова. СБУ заявила, что у Косяка есть гражданство РФ, у него уголовное прошлое и боевик обвиняется в умышленном убийстве 2010 года.

В его телефоне обнаружили видео, свидетельствующее об участии в обстреле позиций ВСУ.

После этого боевики заявили о прекращении контактов с Киевом в Общем центре контроля и координации и участие в ТКГ и начали блокировать отель Park Inn в Донецке и базы в Горловке, где живут члены миссии ОБСЕ.

После блокировки отеля СММ ОБСЕ заявила о приостановлении своей работы на Донбассе, но впоследствии возобновила ее.