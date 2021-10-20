Facebook изменит название - детали

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Ракурс

Фейсбук (Facebook), американская компания, принадлежащая миллиардеру Марку Цукербергу, планирует изменить название. Новое имя интернет-гиганта может стать известным уже на следующей неделе — 28 октября.

По информации журналистов, Цукерберг объявит об изменении названия во время ежегодной конференции Connect, которая состоится 28 октября или даже раньше. Об этом сообщает профильное издание The Verge.

Официально в Facebook эту информацию пока не комментируют. Стоит отметить, что кроме одноименной соцсети, корпорация Фейсбук владеет фотоблогом Instagram, мессенджерами WhatsApp и Messenger и VR-компанией Oculus.

Одной из причин ребрендинга может быть попытка отдалиться от скандалов, связанных с тем, что эта соцсеть и некоторые другие продукты вредят детям. Другая причина — желание Цукерберга создать свою «метавселенную» — мир, в котором люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.

В Facebook сейчас работает более 10 тыс. сотрудников, которые создают оборудование, в частности очки виртуальной реальности. По мнению Цукерберга, в будущем они станут такими же массовыми, как и смартфоны.

В июле Цукерберг сказал The Verge, что в течение следующих нескольких лет «мы фактически перейдем от компании, связанной прежде всего с социальными сетями, к компании метавселенной».

Напомним, в 2015 году компания Google полностью реорганизовалась в холдинговую компанию Alphabet, частично для трансформации поисковой системы в конгломерат компаний, производящих беспилотные автомобили и медицинские технологии.

Источник: The Verge.