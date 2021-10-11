Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зробив заяву щодо зриву обрання голови антикорупційної прокуратури, яка обурила раду громадського контролю НАБУ.

Президент або не розуміє, або вдає, що не розуміє причину зриву комісії, — написали на сторінці громадської організації у Facebook.

Зазначається, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вже 14 місяців залишається без очільника.

Коли САП не має керівника, робота антикорупційної вертикалі не є ефективною. Це ми бачимо зі звіту про діяльність НАБУ: кількість справ, які передали прокурори САП до Вищого антикорупційного суду, впала вдвічі, — пояснили в раді громадського контролю.

Організація нагадала, що 9 жовтня обрання нового керівника САП зірвалося через неявку пов’язаних з Офісом президента членів комісії Олени Бусол, Андрія Гуджала та Євгена Соболя. Партія влади та президент несуть відповідальність за зрив виборів голови САП.

До складу комісії входить 11 осіб — семеро з них делегує Верховна Рада. Члени комісії, делеговані від Ради прокурорів міжнародними партнерами України, вже двічі публічно заявляли про спроби втручання в конкурс.

Вперше вони заявили про повільне просування роботи комісії ще 8 січня 2021 року. 23 серпня вони повторили в листі до генерального прокурора свої претензії щодо втручання в роботу комісії та затягування процесу.

Станом на кінець липня залишилось всього два кандидати на посаду — детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк, тобто залишилось лише вибрати переможця конкурсу.

Кандидати від влади саботують конкурс, а Зеленський дає обіцянки міжнародним партнерам, які не виконує, — підсумували в громадській організації.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура — частина антикорупційної вертикалі, яка направляє розслідування НАБУ до суду. САП здійснює процесуальне керівництво над справами НАБУ (та є незалежним від генпрокуратури). Без підписів прокурорів не можливо провести жоден обшук, арешт чи вилучення документів.

Як відомо, Зеленський під час свого візиту в США пообіцяв Джо Байдену якомога швидше обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора і прийняти закони для захисту повноважень директора НАБУ, а також забезпечити надійний процес відбору на посаду голови відомства.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Глава держави заявив, що члени конкурсної комісії повинні виконувати свій обов’язок. Він наголосив, що не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу.