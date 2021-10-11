Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n161479-prezident-delaet-vid-chto-ne-znaet-prichinu-sryva-vyborov-glavy-sap-sovet-nabu.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, сделал заявление относительно срыва избрания председателя антикоррупционной прокуратуры, которое возмутило совет общественного контроля НАБУ.

Президент или не понимает, или делает вид, что не понимает причину срыва комиссии, — написали на странице общественной организации в Facebook.

Отмечается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже 14 месяцев остается без главы.

Когда у САП нет руководителя, работа антикоррупционной вертикали не является эффективной. Это мы видим из отчета о деятельности НАБУ: количество дел, которые прокуроры САП передали в Высший антикоррупционный суд, упало вдвое, — пояснили в совете общественного контроля.

Организация напомнила, что 9 октября избрание нового руководителя САП сорвалось из-за неявки связанных с Офисом президента членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя. Партия власти и президент несут ответственность за срыв выборов главы САП.

В состав комиссии входит 11 человек — семеро из них делегирует Верховная Рада. Члены комиссии, делегированные от Совета прокуроров международными партнерами Украины, уже дважды публично заявляли о попытках вмешательства в конкурс.

Впервые они заявили о медленном продвижении работы комиссии еще 8 января 2021 года. 23 августа они повторили в письме к генеральному прокурору свои претензии относительно вмешательства в работу комиссии и затягивания процесса.

По состоянию на конец июля осталось всего два кандидата на должность — детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, то есть осталось только выбрать победителя конкурса.

Кандидаты от власти саботируют конкурс, а Зеленский дает обещания международным партнерам, которые не выполняет, — подытожили в общественной организации.

Специализированная антикоррупционная прокуратура — часть антикоррупционной вертикали, которая направляет расследование НАБУ в суд. САП осуществляет процессуальное руководство над делами НАБУ (и не зависит от генпрокуратуры). Без подписей прокуроров невозможно провести ни один обыск, арест или изъятие документов.

Как известно, Зеленский во время своего визита в США пообещал Джо Байдену как можно скорее избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и принять законы для защиты полномочий директора НАБУ, а также обеспечить надежный процесс отбора на должность главы ведомства.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Глава государства заявил, что члены конкурсной комиссии должны выполнять свой долг. Он подчеркнул, что не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса.