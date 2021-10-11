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Производители автомобилей пострадали от дефицита чипов, фото: «Автовзгляд»
Больше, чем от коронавируса — автопроизводители пострадали от дефицита чиповhttps://racurs.ua/n161478-bolshe-chem-ot-koronavirusa-avtoproizvoditeli-postradali-ot-deficita-chipov.htmlРакурс
Производители автомобилей пострадали от дефицита чипов больше, чем от пандемии коронавируса.
В частности, концерн Stellantis, в который входят такие марки как Fiat, Chrysler, Peugeot и Citroen, из-за глобального кризиса электронных компонентов не сможет выпустить 1,4 млн автомобилей, сообщает издание Automotive News со ссылкой на данные итальянской профсоюзной организации FIM-CISL.
Отмечается, что заводы концерна уже переходили на простой и, по оценкам профсоюза, еще не раз будут остановлены снова, что значительно уменьшит объемы изготовленных автомобилей.
Недовыпуск машин из-за нехватки комплектующих в 2021 году будет гораздо более существенным, чем из-за прекращения производства в 2020 году на фоне пандемии, — подчеркивают в организации.
Глобальный дефицит электронных компонентов стал следствием пандемии коронавируса. На его возникновение повлияли несколько факторов:
- нарушения цепочки поставок из-за локдаунов;
- перераспределение заказов на процессоры (рост спроса на компьютеры, смартфоны, игровые приставки и бытовую технику на фоне падения продаж автомобилей), за которым последовало быстрое восстановление авторынка, из-за чего производители микрочипов не смогли покрыть возросший спрос;
- пожар на фабрике японской фирмы Asahi Kasei Microdevices Corp осенью 2020 года, из-за которой сорвались уже запланированы поставки;
- закрытие завода STMicroelectronics в Малайзии.
Напомним, автолюбители Великобритании недавно столкнулись с дефицитом топлива на АЗС.
Исчточник: Automotive News
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