Производители автомобилей пострадали от дефицита чипов, фото: «Автовзгляд»

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Производители автомобилей пострадали от дефицита чипов больше, чем от пандемии коронавируса.

В частности, концерн Stellantis, в который входят такие марки как Fiat, Chrysler, Peugeot и Citroen, из-за глобального кризиса электронных компонентов не сможет выпустить 1,4 млн автомобилей, сообщает издание Automotive News со ссылкой на данные итальянской профсоюзной организации FIM-CISL.

Отмечается, что заводы концерна уже переходили на простой и, по оценкам профсоюза, еще не раз будут остановлены снова, что значительно уменьшит объемы изготовленных автомобилей.

Недовыпуск машин из-за нехватки комплектующих в 2021 году будет гораздо более существенным, чем из-за прекращения производства в 2020 году на фоне пандемии, — подчеркивают в организации.

Глобальный дефицит электронных компонентов стал следствием пандемии коронавируса. На его возникновение повлияли несколько факторов:

нарушения цепочки поставок из-за локдаунов;

перераспределение заказов на процессоры (рост спроса на компьютеры, смартфоны, игровые приставки и бытовую технику на фоне падения продаж автомобилей), за которым последовало быстрое восстановление авторынка, из-за чего производители микрочипов не смогли покрыть возросший спрос;

пожар на фабрике японской фирмы Asahi Kasei Microdevices Corp осенью 2020 года, из-за которой сорвались уже запланированы поставки;

закрытие завода STMicroelectronics в Малайзии.

Напомним, автолюбители Великобритании недавно столкнулись с дефицитом топлива на АЗС.

Исчточник: Automotive News