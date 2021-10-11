Виробники автомобілів постраждали від дефіциту чіпів, фото: «Автовзгляд»

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Виробники автомобілів постраждали від дефіциту чіпів більше, ніж від пандемії коронавірусу.

Зокрема, концерн Stellantis, в який входять такі марки як Fiat, Chrysler, Peugeot та Citroen, через глобальну кризу електронних компонентів не зможе випустити 1,4 млн автомобілів, повідомляє видання Automotive News з посиланням на дані італійської профсоюзної організації FIM-CISL.

Зазначається, що заводи концерну вже переходили на простій і, за оцінками профсоюзу, ще не раз будуть зупинені знову, що значно зменшить обсяги виготовлених автівок.

Недовипуск машин через нестачу комплектуючих у 2021 році буде набагато істотнішим, ніж через припинення виробництва у 2020 році на тлі пандемії, — наголошують в організації.

Глобальний дефіцит електронних компонентів став наслідком пандемії коронавірусу. На його виникнення вплинули кілька факторів:

порушення ланцюжка поставок через локдауни;

перерозподіл замовлень на процесори (зростання попиту на комп’ютери, смартфони, ігрові приставки та побутову техніку на тлі падіння продажів автомобілів), за яким послідувало швидке відновлення авторинку, через що виробники мікрочіпів не змогли покрити зрослий попит;

пожежа на фабриці японської фірми Asahi Kasei Microdevices Corp восени 2020 року, через яку зірвалися вже заплановані поставки;

закриття заводу STMicroelectronics в Малайзії.

Нагадаємо, автолюбителі Великої Британії нещодавно зіткнулися з дефіцитом пального на АЗС.

Джерело: Automotive News