Дело Полякова — таксист, который вез нардепа перед смертью, изменил показанияhttps://racurs.ua/n161477-delo-polyakova-taksist-kotoryy-vez-nardepa-pered-smertu-izmenil-pokazaniya.htmlРакурс
Таксист, подвозивший народного депутата Антона Полякова перед смертью, изменил показания.
Адвокат водителя такси заявил, что его подзащитного избили в полицейском участке за дачу ложных показаний. Таксист сначала рассказал, что подобрал Полякова на транспортной остановке. Впоследствии признал, что нардепа ему подвезли из другой машины и попросили доставить домой. Об этом 11 октября заявил адвокат в комментарии ТСН.
Сперва он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и телегу. Вот ребята его и приказали. Но следов нет, экспертиза не покажет, — отметил он.
По словам водителя, вместо семи часов в участке он провел сутки, а это противоречит законодательству. От адвоката скрывали информацию о том, где его подопечного допрашивали. Однако судиться с правоохранителями таксист не планирует.
Журналисты также выяснили, что таксист имеет уголовное прошлое — в 2017 году он был подсуден по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми) УКУ.
Напомним, в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили метадон. Эту информацию уже подтвердили в Министерстве внутренних дел. Следствие остановилось на двух версиях смерти Полякова.
Тело нардепа Полякова (депутатская группа «За будущее») нашли в такси 8 октября. Ему стало плохо в такси, нардепа пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.
Источник: ТСН