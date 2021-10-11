Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n161477-delo-polyakova-taksist-kotoryy-vez-nardepa-pered-smertu-izmenil-pokazaniya.html

Ракурс

Таксист, подвозивший народного депутата Антона Полякова перед смертью, изменил показания.

Адвокат водителя такси заявил, что его подзащитного избили в полицейском участке за дачу ложных показаний. Таксист сначала рассказал, что подобрал Полякова на транспортной остановке. Впоследствии признал, что нардепа ему подвезли из другой машины и попросили доставить домой. Об этом 11 октября заявил адвокат в комментарии ТСН.

Сперва он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и телегу. Вот ребята его и приказали. Но следов нет, экспертиза не покажет, — отметил он.

По словам водителя, вместо семи часов в участке он провел сутки, а это противоречит законодательству. От адвоката скрывали информацию о том, где его подопечного допрашивали. Однако судиться с правоохранителями таксист не планирует.

Журналисты также выяснили, что таксист имеет уголовное прошлое — в 2017 году он был подсуден по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми) УКУ.

Напомним, в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили метадон. Эту информацию уже подтвердили в Министерстве внутренних дел. Следствие остановилось на двух версиях смерти Полякова.

Тело нардепа Полякова (депутатская группа «За будущее») нашли в такси 8 октября. Ему стало плохо в такси, нардепа пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.

Источник: ТСН