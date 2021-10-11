Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив свідчення. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n161477-sprava-polyakova-taksyst-yakyy-viz-nardepa-pered-smertu-zminyv-svidchennya.html

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Таксист, який віз народного депутата Антона Полякова перед смертю, змінив свідчення.

Адвокат водія таксі заявив, що його підзахисного побили у поліцейському відділку за давання неправдивих свідчень. Таксист спершу розповів, що підібрав Полякова на транспортній зупинці. Згодом визнав, що нардепа йому підвезли з іншої машини й попросили доправити додому. Про це 11 жовтня заявив адвокат у коментарі ТСН.

Спершу він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав із зупинки й віз. От хлопці його і наказали. Але слідів немає, експертиза не покаже, — зазначив він.

За словами водія, що замість семи годин у відділку він провів аж добу, а це суперечить законодавству. Від адвоката приховували інформацію про те, де його підопічного допитували. Однак позиватися до правоохоронців таксист не планує.

Журналісти також з’ясували, що таксист має кримінальне минуле — у 2017 році він був підсудний за ст. 149 ч. 2 (торгівля людьми) ККУ.

Нагадаємо, у крові померлого нардепа Антона Полякова виявили метадон. Цю інформацію вже підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ. Слідство зупинилося на двох версіях смерті Полякова — смерть мала «злочинний характер» чи він сам вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті.

Тіло нардепа Полякова (депутатська група «За майбутнє") знайшли в таксі 8 жовтня. Йому стало зле в таксі, нардепа намагалися реанімувати лікарі «швидкої», але констатували смерть.

Джерело: ТСН