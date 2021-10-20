Выборы главы САП – ведомство заявило о давлении со стороны Офиса президента

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Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова не выбрали на заседании во вторник, 19 октября.

Главу не могут назначить уже год, а новое заседание было одиннадцатым по счету. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании объявили о выполнении кандидатами практического задания, после чего претенденты должны пройти собеседование на профессиональную компетентность. Оценивать кандидатов будут члены комиссии: кто получит большее количество голосов, тот станет новым руководителем САП.

До этого члены комиссии собирались 9 октября, но тогда заседание не состоялось из-за отсутствия трех членов комиссии.

При этом сейчас итоговое решение о назначении принимает генеральный прокурор Украины. В связи с этим в САП заговорили о давлении со стороны Офиса президента.

Фактически решение принимает генеральный прокурор, чего не должно быть. Это прямое влияние на САП. Организация, которая с самого начала подавалась как независимый антикоррупционный орган, работающий вместе с НАБУ, — заявила заместитель исполнительного директора Transparency International Екатерина Рыженко.

Ранее о том, что руководителем САП фактически является генеральный прокурор, сказал директор НАБУ Артем Сытник. Он назвал это огромной проблемой, поскольку при отсутствии постоянного руководителя САП некоторые ключевые гарантии независимости органа от генеральных прокуроров не работают.

Как известно, Зеленский во время своего визита в США пообещал Джо Байдену как можно скорее избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и принять законы для защиты полномочий директора НАБУ, а также обеспечить надежный процесс отбора на должность главы ведомства.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Глава государства заявил, что члены конкурсной комиссии должны выполнять свой долг. Он подчеркнул, что не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса.