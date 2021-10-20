Рекордный град диаметром 16 см засыпал Австралию

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Ракурс

Гигантский град засыпал восточный австралийский штат Квинсленд. По мнению синоптиков, вероятно этот град стал самым крупным из тех, что когда-либо наблюдались в Австралии.

18 и 19 октября в стране прошли сильные грозы и торнадо. Наибольший град был зарегистрирован в Блумсбери и Ялбору, на севере Квинсленда. Синоптик австралийского бюро метеорологии Шейн Кеннеди отметил, что диаметр некоторых кусков града достигал 16 см (6,29 дюйма). Предыдущий рекорд для Австралии составляет около 14 см (5,5 дюймов), пишет The Watchers.

Град такого размера падает со скоростью более 100 км/ч.

Ужасный шторм на восточном побережье Австралии повредил здания торговых центров, поскольку град размером с грейпфрут провалил потолок.

Напомним, мировой рекорд по размеру града — 23,59 см (9,29 дюйма) был зафиксирован в 2018 году в Аргентине.