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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав

Два печальных рекорда установил коронавирус в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

21 окт 2021, 09:30
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В Украине продолжает расти показатель суточной смертности среди больных коронавирусной болезнью COVID-19.

За прошедшие сутки, 20 октября, коронавирус унес жизни еще 546 человек, что является наибольшим показателем за все время эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В целом 20 октября в Украине зафиксированы 22 тыс. 415 новых случаев COVID-19, что является новым рекордом по заболеваемости. Среди новых случаев коронавируса 1 тис. 771 детей и 345 медработников.

Госпитализировали за прошедшие сутки 4 тыс. 892 больных, выздоровели — 8 тыс. 36 человек.

За сутки проведены 135 тыс. 912 тестов на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 701 тыс. 600 человек;

выздоровели — 2 млн 352 тыс. 835 человек;

умерли 62 тыс. 389 больных.

Вакцинировали за сутки более 251 тыс. украинцев. Всего с начала прививочной кампании вакцинированы 8 млн 373 тыс. 552 человека. Из них:

  • первую дозу получили 8 млн 373 тыс. 550 человек;
  • две дозы получили 6 млн 743 тыс. 615 человек.

В целом уже проведены 15 млн 117 тыс. 165 прививок.


Коронавирус в Украине, інфографіка: Минздрав

Напомним, в Украине еще одну область включили в «красную» карантинную зону.

Источник: Ракурс


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